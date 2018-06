A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, divulgou nesta segunda-feira uma nota de repúdio à atitude do grupo de brasileiros que protagoniza um vídeo machista gravado durante a Copa do Mundo da Rússia. No vídeo, que viralizou na internet, vários torcedores brasileiros constrangem uma mulher estrangeira, tentando fazer com que ela repita termos chulos em português.

“Dentre os protagonistas do lamentável episódio, identifica-se o advogado Diego Valença Jatobá, regularmente inscrito nesta Seccional”, diz a nota, referindo-se a um dos homens que aparecem no vídeo. Jatobá também foi secretário de Turismo de Ipojuca (PE), onde está a praia de Porto de Galinhas, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

“A preconceituosa atitude é causa de vergonha para todos nós, brasileiros, e vai na contramão do atual contexto de luta contra a desigualdade de gênero, em que cada dia mais as instituições públicas e privadas estão em busca de soluções conjuntas para que nenhuma mulher sofra qualquer tipo de violência ou discriminação pelo fato de ser mulher”, diz a nota.

A OAB-PE aponta que o Brasil o quinto país no ranking mundial de violência contra as mulheres e que uma mulher é vítima de violência física ou verbal no país a cada dois segundos. “As estatísticas são alarmantes e nos levam a uma profunda reflexão sobre a necessidade de uma mudança urgente da cultura machista e patriarcalista em que nossa sociedade ainda está, infelizmente, inserida.”

Famosas reagem

Nas redes sociais, artistas brasileiras condenaram o conteúdo do vídeo. “Não é engraçado. É machismo. Misoginia. E vergonha. Muita vergonha”, escreveu a atriz Bruna Linzmeyer em seu perfil no Instagram, publicando o vídeo com o rosto da moça borrado. “Que vergonha, Meu Deus”, disse a também atriz Laura Neiva.

Confira abaixo as publicações de algumas das famosas que repudiaram o vídeo: