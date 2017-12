Nove detalhes para prestar atenção em ‘Vai Malandra’

Em menos de duas horas, o funk Vai Malandra de Anitta somou meio milhão de visualizações no YouTube. Bastante esperada pelos fãs da cantora, a música retomou as origens da cantora, que passou os últimos meses dedicada à sua carreira internacional. VEJA elencou nove momentos do clipe que valem um segundo olhar. Confira:

1. Detalhes da comunidade

Vai Malandra foi dirigido por Terry Richardson, o controverso fotógrafo que já trabalhou para publicações como Vogue, Harper’s Bazaar, e as grifes Gucci, Hugo Boss, entre outras. Ele buscou fazer imagens que captassem os detalhes da vida na comunidade.

2. Caminhão-piscina

Em homenagem às piscinas de plástico, tão comuns nas lajes cariocas, a produtora Mangaba, responsável por Vai Malandra, fez da caçamba de caminhão uma piscina. O teto da cabine do veículo serviu como “esteira” para Anitta tomar sol.

3. Justin Bieber cover

Conhecido como “Justin Bieber do Vidigal”, Pietro Baltazar viu sua carreira de modelo decolar depois de participar do clipe de Anitta. Mesmo antes do lançamento de Vai Malandra, Baltazar desfilou no São Paulo Fashion Week, em agosto, e recebeu convites para trabalhos fora do Brasil. Ele também virou presença confirmada das mais badaladas festas do Rio de Janeiro.

4. Rapper Maejor

O rapper Maejor – não confundir com o grupo Major Lazer, de Sua Cara – co-produziu e participou do novo hit de Anitta. O americano é bastante amigo do Justin Bieber (o verdadeiro, não o do Vidigal), e já trabalhou com ele em diversas músicas, como Children.

5. Bronze na laje

Virou moda nas comunidades cariocas tomar sol na laje vestindo um recorte de fita isolante no lugar do biquíni. Segundo Érika Bronze, a “mãe” da tendência, ela está com a laje lotada até fevereiro de 2018, tamanha a popularidade que o biquíni de fita isolante ganhou com Vai Malandra.

6. Jojo Todynho

Vestida de biquíni dourado e calça legging preta, a funkeira Jojo Todynho é um dos destaques do clipe Vai Malandra. Com 1,50m e 90 quilos, Todynho é dona de funks com letras bastante sensuais. O convite para participar do vídeo veio da própria Anitta.

7. Bartender

O bartender do Vidigal foi escolhido quase ao acaso. Rodrigo Motta passava em frente ao lugar onde estava sendo gravado Vai Malandra, quando a produção perguntou se ele gostaria de participar do clipe. No final, o moço ganhou destaque no vídeo, besuntando as mulheres de óleo enquanto elas tomam sol na laje.

8. Celulites

A cantora fez questão de mostrar o corpo natural em todas as cenas, com o intuito de retratar a mulher real. Na contramão, Anitta pediu para que não a retocassem digitalmente. “Ela queria mostrar o corpo real, com celulites, como é”, conta Marcelo Sebá, diretor criativo do clipe.

9. Swarowski

No final do clipe, Anitta sobe o Morro do Vidigal vestindo um macacão coberto de Swarowski, completando a transição de Larissa – seu nome de batismo – à Anitta, a cantora internacional.