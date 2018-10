Netflix planeja episódio de ‘Black Mirror’ em que usuário escolhe final

Em breve, usuários da Netflix terão a opção de escolher o final de alguns filmes e séries. Segundo reportagem da agência de notícias Bloomberg, o site de streaming está investindo em programas interativos, em que o espectador vai participar da construção do enredo.

A série Black Mirror será a cobaia da nova ferramenta. Ambientada em futuros distópicos pautados pela tecnologia, a quinta temporada do seriado contará com um capítulo no estilo. Ainda de acordo com a Bloomberg, a nova leva de episódios do seriado deve estrear em dezembro de 2018 — seguindo a tendência das temporadas anteriores, que foram ao ar próximo dos feriados de fim de ano.

A Netflix já experimentou elementos de interatividade em conteúdos voltado para crianças. O desenho animado Gato de Botas: Preso em um Conto Épico, por exemplo, oferece aos pequenos formas de influenciar a trama, e opções de finais alternativos para escolher.

O serviço de streaming não se pronunciou quanto a novidade.