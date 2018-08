Morre DJ Mauro Borges, ícone da cena LGBT em SP, aos 56 anos

Morreu nesta sexta-feira o DJ Mauro Borges, aos 56 anos. Nome relevante da noite paulistana nos anos 1990, Borges se estabeleceu como um ícone entre o público LGBT da época. Foi o criador do Clube Massivo, boate que expandiu a cultura clubber no país, com filas gigantescas na porta. Borges também foi o responsável pelo primeiro grupo de dance music brasileiros, o Que Fim Levou o Robin?, que lançou o disco de música pop eletrônica Aqui Não tem Chanel, em 1989.

A informação foi confirmada pela boate Bubu, onde ele era DJ residente de uma das festas, chamada de Veeem Dançar. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“É com profunda tristeza que nos despedimos dessa figura icônica. Um dos maiores expoentes da noite paulistana, nosso querido amigo DJ Mauro Borges nos deixou nesta manhã de sexta. Criador do Clube Massivo e do primeiro grupo brasileiro de dance music, o Que Fim Levou o Robin, junto com a querida Bebete Indarte, Mauro contribuiu e inspirou a cena LGBT paulistana durante seus 30 anos de carreira”, diz o comunicado da casa noturna.