Morre, aos 94 anos, o fotógrafo Robert Frank

O fotógrafo Robert Frank, considerado um dos mais influentes do século XX, morreu na segunda-feira 9, em Inverness, Nova Scotia (Canadá), aos 94 anos.

Frank era uma referência na fotografia documental. Seu trabalho mais famoso, The Americans (Os Americanos), publicado nos Estados Unidos em 1959, é considerado um marco das mudanças na arte da fotografia por sua rejeição inovadora às convenções do período. O livro conta com 83 fotos em preto e branco tiradas durante viagens pelos Estados Unidos e retrata a vida de americanos com recortes sociais, econômicos, culturais e políticos distintos.

Em 2017, o IMS (Instituto Moreira Salles) Paulista trouxe pela primeira vez ao Brasil uma exposição com as 83 fotografias do livro. A mostra ficou em cartaz por três meses.

Robert Frank nasceu na Suíça e se mudou para os Estados Unidos aos 23 anos de idade. Lá, ele começou trabalhando na revista de moda feminina Harper’s Bazaar e depois trabalhou como autônomo produzindo fotos jornalísticas e publicitárias. Entre 1955 e 1957, viajou pelo país produzindo as fotos que formariam seu famoso livro.