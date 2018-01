Millie Bobby Brown será irmã de Sherlock Holmes em franquia

A atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, foi escalada para interpretar Enola Holmes, a irmã mais nova do detetive Sherlock Holmes, em uma série de filmes, segundo o site Deadline. Os longas serão baseados nos livros da autora americana Nancy Springer. Além de atuar, Millie também irá produzir o longa.

As obras narram as histórias de suspense e investigação vividas pela caçula Holmes, que é tão sagaz quanto seu irmão. A primeira publicação, de um total de seis, foi The Case of the Missing Marquess (O Caso do Desaparecimento do Marquês, em tradução livre), lançada em 2006. Apesar de citar o universo criado por Arthur Conan Doyle, a personagem e as histórias dos romances são inteiramente criações de Nancy Springer.

Na equipe de produção estão a própria atriz, Alex Garcia, diretor-executivo de Godzilla (2014), e Ali Mendes, que trabalhou no longa Cisne Negro (2010).

Millie começou a fazer sucesso como Eleven, da série Stranger Things, produção da Netflix. A atriz, de 13 anos, chegou a ser indicada ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática. A produtora Legendary a contratou para um novo filme da série Godzilla, previsto para 2019, além das gravações como Enola Holmes.