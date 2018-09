As melhores pizzarias de Recife

CAMPEÃ: Tomaselli conquista o primeiro lugar na disputa

Armazém Guimarães

A rede de Maceió oferece cerca de quarenta opções de cobertura. Uma pedida é a de calabresa moída temperada com cebola, palmito e cobertura de mussarela (R$ 64,00, oito fatias). Entre as opções mais incrementadas, a que mistura presunto cru, mussarela de búfala e lascas de queijo grana padano sai a R$ 71,00. As pizzas dividem o menu com alguns pratos, como o risoto de camarão com rúcula (R$ 89,00, serve duas pessoas). Shopping RioMar, ☎ 3327-1021 (180 lugares). 12h/22h (dom. até 21h). Aberto em 2001. $$

Don Lucchi

O chef Gabriele Lucchi comanda um restaurante em Verona, na Itália, desde 1989 e criou as receitas servidas na casa. Entre as 42 coberturas de pizza, ele sugere a aviatore, com molho de tomate, mussarela, camarão, provolone e catupiry (R$ 72,00). Já a bacon al 4 formaggi recebe, além do embutido, mussarela, catupiry, provolone e parmesão (R$ 67,90). É possível escolher entre massas fna, grossa, sem glúten e integral. Às quartas, o endereço oferece rodízio de pizza (R$ 39,90) e, às quintas, há rodízio de massas e risotos com 25 opções de pratos, como lasanha de camarão e flé à parmigiana. Custa R$ 44,90 por pessoa. Rua Setúbal, 1256, Boa Viagem, ☎ 30971003 (190 lugares). 18h/23h30 (sáb. e dom. também almoço 11h30/16h; fecha seg). Aberto em 2017. $

Forneiro Pizza Bar

Massas de fermentação natural, molhos, pães, embutidos e até refrigerantes são produzidos na pizzaria, que também abriga uma horta orgânica. Entre as quinze opções de cobertura faz sucesso a de presunto cru, rúcula, mussarela, raspas de limão e queijo grana padano (R$ 54,00). Também há sanduíches, como o que leva pastrami artesanal, molho de mostarda defumado, picles e chips de macaxeira no pão brioche (R$ 30,00). O gaseosa forneiro, refrigerante da casa, é feito à base de limão, xarope de maçã verde e uva (R$ 8,00, 410 mililitros). Avenida Dezessete de Agosto, 807, Casa Forte, ☎ 3314-0250 (160 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2017. $

Forneria 1121

A casa está instalada em um casarão do século XIX. A cozinha com paredes de vidro permite aos clientes conferir o preparo das pizzas. A seção do cardápio intitulada Laboratório 1121 reúne quatro experimentações do chef Douglas van der Ley, a exemplo da incrível hulk, que vai à mesa em uma redoma de fumaça. A cobertura é de queijo holandês, tomate, manjericão e peperone (R$ 72,00). No menu tradicional, a de mussarela, mortadela italiana, mussarela de búfala e pesto genovês sai a R$ 55,00). Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1121, Afitos, ☎ 3072-8316 (140 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. 12h/15h e 18h/23h). Aberto em 2016. $$

Parque da Pizza

Seja nas mesas no jardim ou na área coberta, muitos clientes começam a refeição pela bruschetta. São três opções, em porções com oito unidades: tradicional, de tomate, (R$ 19,00), mussarela e calabresa (R$ 21,00) e tomate conftado, mussarela de búfala e manjericão (R$ 21,00). As cinquenta opções de pizza são assadas em forno de pedra vulcânica, e a massa pode ser alta, extrafna e fna, a mais pedida. Novidade no cardápio, uma das coberturas foi trazida da pizzaria Mural, em Belo Horizonte e dos mesmos proprietários. Consiste em molho de tomate, queijos mussarela e catupiry, iscas de flé-mignon e orégano (R$ 62,00). Para fnalizar a refeição, a sobremesa que leva o nome da casa é preparada com chocolate derretido morno no fundo da taça coberto por sorvete de creme, chantili e farofa de paçoca (R$ 16,00). Rua João Cardoso Aires, 600, Boa Viagem, ☎ 3341-7093 (260 lugares). 18h/23h (sáb. e dom. a partir de 12h; fecha seg.). Aberto em 2008. $

Villa Foria

A pizzaria se mudou para um espaço maior e reformulou o cardápio, agora assinado pela chef Carla Chakrian. Entre as pizzas de massa fna, ela sugere a de queijo Prima Donna com açúcar maçaricado (R$ 73,00). Também há pratos que passeiam entre as cozinhas italiana e francesa, como o risoto de pato com vinho tinto e café (R$ 52,00) e o penne ao limão-siciliano com camarão ao molho bisque e alcaparras (R$ 54,00). Para fnalizar, tem profteroles de baunilha com creme de Nutella (R$ 19,00). Rua da Hora, 722, Espinheiro, ☎ 3204-7154 (150 lugares). 12h/15h e 18h/23h (dom. só almoço até 16h, sex. e sáb. jantar até 0h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$

+ Os melhores endereços gastronômicos de Recife