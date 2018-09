Veja Comer & Beber 2018: os melhores endereços gastronômicos de Recife

É com muita alegria que apresentamos a 19ª edição de VEJA COMER & BEBER RECIFE 2018/2019, com 268 endereços e os campeões em dezoito categorias.

A intenção é que você, leitor, possa acessar essa criteriosa seleção a qualquer hora e lugar e, assim, decidir com segurança qual o melhor destino para tomar um café, saciar aquele desejo de comer um doce, curtir uma música ao vivo ou, quem sabe, celebrar as conquistas da vida em um jantar memorável.

Outra forma de identificar os estabelecimentos que estão na seleção de VEJA COMER & BEBER é procurar pelo selo vermelho que, desde o ano passado, é conferido a todas as casas que integram nossos guias em diferentes capitais do país. Em algumas delas, o especial existe há mais de duas décadas, o que comprova a assertividade de nosso trabalho. Dele fazem parte visitas anônimas para testar os estabelecimentos, muitas horas de telefone para checar todas as informações e, principalmente, a independência: a redação da revista paga todas as contas de sua equipe e entrega gratuitamente a placa aos campeões.

Todos esses cuidados são necessários para oferecer aos leitores um guia com o que há de melhor, de verdade. Confira, a seguir os vinte campeões de 2018 em Recife:

O melhor bolo de rolo: Casa dos Frios

O melhor café: Kaffe Torrefação e Treinamento

O melhor hambúrguer: Dom Black

A melhor padaria: Galo Padeiro

O melhor sorvete: Romeo Giulietta

A melhor novidade: Docecleta

O melhor atendimento: Cia do Chopp

A melhor carta de cervejas: BeerDock

A melhor cozinha de bar: Central

O melhor bar revelação: Faaca Boteco e Parrilla

O chef do ano: André Saburó

O melhor japonês e o melhor da cidade: Taberna Japonesa Quina do Futuro

O melhor regional/brasileiro: Oficina do Sabor

O melhor peixes e frutos do mar: Bargaço

A melhor pizzaria: Tomaselli

O melhor variado/contemporâneo: Ponte Nova

O melhor menu executivo: Douro In