Marilia Mendonça alfineta Naldo: ‘Após a agressão é o chororô’

Marilia Mendonça lançou mão do Twitter para falar sobre agressores de mulheres. A especulação é que a mensagem seja uma indireta para Naldo Benny. O cantor foi denunciado por agressão pela Mulher Moranguinho e, depois, divulgou um vídeo via assessoria de imprensa se dizendo arrependido e pedindo perdão.

“A primeira atitude de um homem que agride sua mulher após a agressão é o chororô de arrependimento. Acredita não”, tuitou Marilia. Nas respostas, muitos seguidores concordaram com a cantora e a elogiaram. “Ele tá arrependido de ter sido punido, não do que fez”, escreveu um seguidor.

Na quarta-feira 6 Naldo Benny foi preso por porte ilegal de arma após a polícia ter entrado em sua casa com um mandato de busca e apreensão, consequência do boletim de ocorrência que Moranguinho registrou no último sábado, 2. O cantor pagou fiança e foi liberado.