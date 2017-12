Em vídeo, Naldo chora e pede perdão à mulher após agressão

Acusado de agredir a mulher, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho, o cantor Naldo Benny divulgou três vídeos por meio de sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira. Nos clipes, o cantor, que foi preso nesta quarta-feira por porte ilegal de arma de fogo e munição, chora e pede desculpas à esposa – afirmando que é um “cara de bem”. “Quero incansavelmente pedir perdão à minha mulher”, diz em um vídeo. “Eu quero deixar muito claro que eu amo muito a minha mulher. Quem me conhece sabe disso, o cara de bem que eu sou, o quanto estou buscando me cuidar com profissionais.”

“Quero deixar muito claro para a minha mulher que eu estou arrependido, acabado, que eu a amo muito”, continuou. “Infelizmente, as coisas tomaram uma proporção gigante, da situação da arma, eu tive um assalto na minha casa e a arma não teve nada a ver com a briga (com a mulher, Ellen Cardoso), nunca foi porte meu. Eu nem sabia onde estava a arma, a Ellen diz isso no depoimento dela.”

O cantor diz que espera que sua situação sirva de exemplo para outras pessoas. “Eu vou lutar pela minha família incansavelmente. Eu estou disposto a melhorar e dar isso como exemplo para as pessoas que passam por isso, para que eu possa ajudar com o meu testemunho, com a minha mudança de postura. Isso é horrível demais, quem tem sua família e quem ama sua família sabe o que eu estou passando agora.”

Naldo foi preso em flagrante quando a polícia encontrou uma pistola calibre 7,65 e quatro munições em sua casa no Rio de Janeiro. O cantor foi liberado ainda nesta quarta após pagamento de fiança e será investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria. Ele foi denunciado pela própria mulher. Naldo e Moranguinho se casaram em 2013 e têm uma filha de 3 anos juntos.