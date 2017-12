Depois de ser preso, Naldo faz show em confraternização da PM

O cantor Naldo fez um show nesta quarta-feira durante a festa de confraternização do 18º batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A apresentação ocorreu no mesmo dia em que ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo (uma pistola calibre 7,65 e quatro munições) — e liberado após pagar fiança.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o show estava acertado há um mês. A apresentação aconteceu em um espaço de festas próximo à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, onde Naldo foi autuado.

Um inquérito foi aberto a pedido da mulher do cantor, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho. Naldo responde por lesão corporal, ameaça e injúria. Em áudio divulgado na noite desta quarta, o cantor pede perdão à mulher, diz que está ” destruído e arrependido” e que vai buscar ajuda.