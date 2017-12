Mais um: ‘Os Simpsons’ previram compra da Fox pela Disney

Depois de Donald Trump presidente dos Estados Unidos e Lady Gaga sobrevoando o Superbowl, Os Simpsons acertaram mais uma previsão. Em episódio exibido em novembro de 1998, a animação antecipou a compra da Fox pela Disney, firmada quase vinte anos depois, nesta quinta-feira.

No episódio When You Dish Upon a Star, o 5º da 10ª temporada, Homer Simpson começa a trabalhar como assistente do então casal Alec Baldwin e Kim Basinger, em Hollywood. Lá, um banner na entrada dos estúdios Fox anuncia que a empresa é uma divisão da Walt Disney Company. Confira abaixo:

A Walt Disney comprou os negócios de filmes, televisão e internacional da 21st Century Fox de Rupert Murdoch por 52,4 bilhões de dólares (173,4 bilhões de reais) em ações nesta quinta-feira, 14 de dezembro. Rumores da negociação, no entanto, circulavam desde o mês passado.