Latino vai cremar seu macaco, Twelves

O cantor Latino contratou um serviço de cremação para transformar em cinzas o corpo do macaco Twelves, morto na terça-feira, depois de ser atropelado. De acordo com o agente do cantor, Francimar Vaz, o corpo do animal já foi retirado da casa do artista na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o destino das cinzas, contudo.

Twelves foi atropelado por um veículo dentro do condomínio de Latino no Rio. Na noite desta segunda, a modelo Jéssica Rodrigues, namorada de Latino, compartilhou uma nova foto com o animal: “Difícil acreditar que ele se foi. Estará para sempre em nossos corações”, escreveu.

“Vida que segue”

Mesmo abalado, Latino manterá a agenda de gravações nos próximos dois dias do clipe da música Novinha Experiente, junto com o Mc G15, funkeiro responsável por músicas como Deu Onda e Cara Bacana. “Infelizmente, é vida que segue. Esse é um projeto que envolve muita gente. Isso mostra o profissionalismo do Latino, ao concordar em gravar o clipe mesmo assim”, afirma Francimar.

Segundo o agente, a nova produção contará com diversas locações, incluindo uma no Morro do Vidigal. No Instagram, o cantor já tinha revelado um pouco da história do clipe: “No roteiro (criado em comum acordo), o funkeiro vai se transformar no Latino mais jovem de 25 anos atrás e vai sair de uma época para outra por dentro de um livro, sendo narrado emocionalmente pela minha pessoa”, escreveu. A nova canção tem previsão de ser lançada no dia 21 de abril.