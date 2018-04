Joias do Infinito: o que você precisa saber antes do novo ‘Vingadores’

Vingadores: Guerra Infinita deve amarrar todo o universo cinematográfico da Marvel em dois filmes – um estreia nesta quinta-feira, 26 de abril, e o outro em maio de 2019. Entre personagens batidos e outros novinhos em folha, como a trupe do Pantera Negra, o esquadrão de super-heróis unirá forças para defender o mundo do megalomaníaco Thanos, um titã velhaco que tem o inexplicável fetiche de destruir o universo. Para cumprir a tarefa, ele procura as Joias do Infinito, seis singularidades que comprimem os poderes do universo e datam de antes do Big Bang.

Devido sua alta capacidade destrutiva, as joias foram espalhadas pelo universo, comprimidas em pedras (ou gemas) coloridas. Mas, apesar da infinidade de esconderijos, filme sim, filme não, as Joias do Infinito atravessaram o caminho dos super-heróis da Marvel. VEJA seguiu o rastro de todas as joias do infinito, e conta onde está cada uma. Confira:

(O texto abaixo contém spoilers dos filmes do universo cinematográfico da Marvel)

Joia do Espaço, ou Tesseract (Azul)

O Tesserato em ‘Vingadores’ O Tesserato em ‘Vingadores’

O que faz: O Tesseract tem a habilidade de dobrar o espaço e o tempo, permitindo o transporte de pessoas e objetos de um canto do universo para outro num piscar de olhos.

Trajetória: A pedra era usada pelo Caveira Vermelha durante a Segunda Guerra Mundial para forjar as armas da organização nazista Hydra, em Capitão América: O Primeiro Vingador. Meia década mais tarde, Loki (Tom Hiddleston) – o irmão postiço e megalomaníaco de Thor (Chris Hemsworth) – usou o Tesseract para transportar o exército alienígena Chitauri para os Estados Unidos, e começar a chamada Batalha de Nova York, em Os Vingadores (2012).

Por onde anda: Após a confusão em Nova York, os Vingadores confiaram o Tesseract a Thor, que o manteve a salvo em Asgard, até o planeta ser destruído em Thor: Ragnarok (2017). O boato é que Loki salvou o artefato antes da explosão – do contrário, ela estaria vagando sem rumo pelo universo, e não nas mãos de Thanos como mostra o trailer de Vingadores: Guerra Infinita.

Joia do Tempo, ou Olho de Agamotto (Verde)

O Olho de Agamotto em ‘Doutor Estranho’ O Olho de Agamotto em ‘Doutor Estranho’

O que faz: O Olho de Agamotto manipula o tempo, permitindo ao portador refazer o passado, espiar o futuro e criar realidades paralelas.

Trajetória: Doutor Estranho usou a joia para criar um loop temporal e aprisionar, nele, o vilão Dormmammu, que foi obrigado a deixar a Terra em paz.

Por onde anda: Após salvar o planeta, Doutor Estranho devolveu o Olho de Agamotto ao templo de Kamar-Taj, no Nepal. Mas ele retoma a posse do artefato em algum momento antes de Os Vingadores – Guerra Infinita, já que aparece com ela pendurada no pescoço durante o trailer.

Joia da Mente (Amarela)

O herói Visão, interpretado por Paul Bettany O herói Visão, interpretado por Paul Bettany

O que faz: Aumenta a inteligência e controla mentes.

Trajetória: A pedra surgiu no universo cinematográfico da Marvel como fonte de poder do cetro de Loki em Os Vingadores (2012) – quando os personagens nem falavam sobre Joias do Infinito. Depois da derrocada do vilão, a singularidade caiu nas mãos do general neonazista Baron Wolfgang von Strucker, que a usou para fazer experimentos com humanos e transforma os irmãos Wanda e Pietro na Feiticeira Escarlate e Mercúrio.

Depois de resgatar os irmãos em Os Vingadores: Era de Ultron (2015), Thor funde a pedra da mente com um escudo de vibranium e o sistema operacional J.A.R.V.I.S., criado por Tony Stark, e cria o super-herói Visão, interpretado por Paul Bettany.

Por onde anda: A pedra fica, agora, fixada na testa de Visão.

Realidade, ou Éter (Vermelho)

Jane Foster (Natalie Portman), a namorada humana de Thor (Chris Hemsworth), contaminada pelo Éter em ‘Thor: O Mundo Sombrio” Jane Foster (Natalie Portman), a namorada humana de Thor (Chris Hemsworth), contaminada pelo Éter em ‘Thor: O Mundo Sombrio”

O que faz: A joia é capaz de transformar toda a matéria em matéria negra (similar àquela encontrada nos buracos negros).

Trajetória: O Éter foi a única Joia do Infinito até agora a não aparecer como uma pedra, mas em estado líquido. Ele infecta Jane Foster (Natalie Portman), a namorada de Thor, no filme Thor: Mundo Sombrio (2013).

Onde foi parar: Apesar de aparecer, primeiro, como um líquido, o Éter foi comprimido em uma pedra ao final do segundo filme estrelado por Thor. Odin, rei de Asgard, promete guardá-la no mesmo lugar que o Tesseract, e a entrega aos cuidados do Colecionador (Benicio del Toro).

Joia do Poder, ou Orbe (Roxa)

A Orbe em ‘Guardiões da Galáxia’ A Orbe em ‘Guardiões da Galáxia’

O que faz: A joia é uma fonte de pura energia, capaz de destruir uma civilização inteira. Ela não pode ser segurada por muito tempo sem destruir seu portador.

Trajetória: Peter Quill (Chris Pratt) tromba com a pedra por acaso no começo de Guardiões da Galáxia (2014). Ela está escondida dentro de um Orbe, uma esfera metálica que ajuda a conter seu poder e permite que o herói a carregue por aí.

Por onde anda: Depois de usá-lo para destruir o vilão Ronan, os Guardiões da Galáxia entregam o Orbe para a Nova Corps, a polícia do Império Nova.

Joia da Alma (Laranja)

A tecnológica capital de Wakanda, de ‘Pantera Negra’ A tecnológica capital de Wakanda, de ‘Pantera Negra’

O que faz: Se o universo cinematográfico da Marvel continuar fiel aos quadrinhos, a pedra da alma terá o poder de roubar, controlar e até alterar a essência de uma pessoa. Como diz o nome, pode manipular a alma de alguém.

Trajetória: A pedra é a única que se mantém um mistério na trama. A expectativa é que ela faça sua primeira aparição em Os Vingadores – Guerra Infinita.

Por onde anda: Não se sabe. Corre o boato de que a joia estaria – ou já esteve – em Wakanda, terra do Pantera Negra.

Manopla do Infinito

O que faz: Para controlar os poderes das Joias do Infinito, é necessário que o portador esteja usando a Manopla do Infinito — senão ele apenas irá explodir. Como o próprio nome já diz, o objeto é uma espécie de luva com espaços para as pedras serem encaixadas.

Trajetória: Uma manopla falsa estava guardada no cofre de Odin em Thor (2011) e Thor Ragnarok (2017). A verdadeira aparece na mão esquerda de Thanos nas cenas pós-crédito de Vingadores: Era de Ultron (2015), quando ele solta a clássica frase: “Certo, eu mesmo faço isso”, depois de muitos de seus lacaios falharem na missão de coletar as pedras.

Por onde anda: De acordo com o trailer de Vingadores: Guerra Infinita, a manopla continua sob a posse de Thanos.