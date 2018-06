Jared Leto vai estrelar filme solo do Coringa

O Coringa de Jared Leto vai ganhar um filme solo, segundo o site da revista Variety. O ator também deve ser produtor executivo do longa sobre o personagem, que apareceu pela primeira vez nos filmes da Warner Bros. em Esquadrão Suicida (2016). A ideia do estúdio é expandir o universo criado nessa produção – um longa só sobre a história da Arlequina (Margot Robbie) já está previsto.

A Warner anunciou no ano passado outro filme sobre o Coringa, que será roteirizado por Todd Philips (de Se Beber, Não Case! Parte II e III) e estrelado por Joaquin Phoenix. De acordo com o estúdio, porém, essa produção não será relacionada ao mundo de Esquadrão Suicida e nem ao universo cinematográfico da DC Comics. Portanto, um novo filme sobre o Coringa, com Leto no papel, ainda seria completamente viável, assim como outras versões com atores diferentes para os vários personagens da DC.