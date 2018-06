Italiano Osteria Francescana é eleita melhor restaurante do mundo

A italiana Osteria Francescana ficou com o primeiro lugar na cerimônia de premiação dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo nesta terça-feira, recebendo elogios pelo uso criativo de ingredientes locais em pratos como o “Cinco Idades de Parmigiano Reggiano”. Organizadores disseram que a Osteria Francescana combina “concessões à tradição com uma modernidade audaciosa, conceitos filosóficos com sabores antigos, acolhimento com ousadia”.

Essa foi a segunda vez em três anos que o restaurante, que serve pratos italianos modernos em Modena, situada no coração gastronômico do norte do país, liderou a lista, hoje tão cobiçada quanto as estrelas do guia Michelin.

O extravagante chef Massimo Bottura descreveu a sensação de pairar próximo ao topo nos últimos anos. “Meu coração aguentou, apesar de tudo, acho que é um coração forte… depois de todos estes anos de segundo lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, segundo lugar”, disse em uma coletiva de imprensa em Bilbao, na Espanha, que sediou o evento deste ano.

As posições do ranking, criado pela William Reed Business Media, são decididas com base em uma pesquisa com mais de mil chefs, críticos gastronômicos e outros especialistas da indústria de todo o mundo.