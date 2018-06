Pippa Middleton, irmã de Kate, confirma a primeira gravidez

A irmã da duquesa Kate Middleton, a socialite e empresária Pippa, confirmou os rumores de que espera o primeiro filho, fruto do casamento com o empresário James Matthews. A novidade foi anunciada na última coluna de Pippa na revista britânica Waitrose Kitchen.

“Tive a sorte de passar as doze primeiras semanas sem sofrer com enjoos matinais. Eu pude continuar com a minha rotina normalmente”, ecreveu Pippa.

Kate Middleton sofreu de hiperemese gravídica durante as três gestações, condição que lhe causou fortes náuseas e vômitos. Ela chegou a ser internada.

Na coluna, Pippa contou também que continua a fazer exercícios físicos. “Tenho notado as mudanças no meu corpo e o aumento de peso, mas sinto que exercícios e esportes têm me ajudado a fortalecer a saúde para a gravidez, o parto e a recuperação… E assegurar que, depois do bebê, meu jeans favorito vai voltar a servir eventualmente!”

Casada com James Matthews há pouco mais de um ano, Pippa não revelou a data esperada para a chegada do bebê.