Kate Middleton deixa hospital 7 horas após nascimento do terceiro filho

A duquesa de Cambrigde, Kate Middleton, esposa do príncipe William, deixou o hospital menos de sete horas após dar à luz seu terceiro filho, um menino, que será o quinto na linha de sucessão do trono britânico.

William e Kate sorriram e acenaram para para os fãs da família real que aguardavam do lado de fora do hospital. Depois o casal e o novo herdeiro partiram em um Land Rover.

Kate deu à luz às 7h01 (horário de Brasília). William estava presente durante o parto, realizado no hospital de St Mary, oeste de Londres, local onde os outros dois filhos do casal, George de 4 anos, e Charlotte, de 2, também nasceram.

Como é costume, vários admiradores da realeza britânica já estavam há dias esperando em frente ao local. O nome do bebê será conhecido nos próximos dias e é alvo, como tradição, de inúmeras apostas. Os favoritos são Arthur, Albert ou Philip.

Pelo Twitter, a Casa Real deu as boas vindas à família.

O nascimento do novo bebê real ocorre poucas semanas antes do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que será realizado no dia 19 de maio em Windsor.