Irmã de Kate Middleton, Pippa, espera seu primeiro filho, diz jornal

A cegonha está fazendo a festa na casa da família Middleton. Kate, mulher do príncipe William, está para dar a luz ao seu terceiro bebê. Já Pippa, sua irmã mais nova, anunciou à família que também está grávida. É o primeiro filho dela e do empresário James Matthews. A notícia foi divulgada pelo jornal inglês The Sun e repercutida nos principais veículos de imprensa da Europa e dos Estados Unidos (a família Middleton ainda não se pronunciou sobre o assunto). De acordo com o jornal, Pippa e Mathews, que se casaram em maio de 2017, deram a notícia aos familiares na semana passada. O bebê deverá chegar em outubro.

Kate foi a primeira pessoa para quem Pippa falou que estava grávida. Segundo um amigo da família, a atual duquesa de Cambridge, “não poderia estar mais feliz”.