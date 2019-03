Idris Elba substituirá Will Smith em sequência de ‘Esquadrão Suicida’

Depois do anúncio do ator Will Smith de que não retornaria para o papel de Pistoleiro em Esquadrão Suicida 2, a revista americana Variety revelou o nome que vestirá o uniforme: Idris Elba. Smith alegou conflito de agendas.

O filme está sendo escrito por James Gunn — ex-diretor e roteirista da franquia Guardiões da Galáxia, demitido da Walt Disney no ano passado por acusações de comentários inapropriados no Twitter —, mas ainda não foi confirmado se ele também dirigirá a sequência.

Lançado em 2016, Esquadrão Suicida teve direção de David Ayer e, além de Smith, também trouxe no elenco Margot Robbie como Arlequina e Jared Leto como o Coringa. Os dois devem retornar para a sequência, cuja trama ainda não foi revelada. No primeiro filme, um grupo de supervilões é contratado por uma agência secreta do governo para lidar com problemas de segurança pública, em troca de liberdade temporária.

Estrela da série de TV Luther, Idris Elba já participou de grandes produções como Vingadores: Guerra Infinita, Thor e Círculo de Fogo. Ele também protagonizou o primeiro longa-metragem produzido pela Netflix, Beasts of No Nation, e emprestou a voz ao vilão Shere Khan em Mogli: O Menino Lobo. Elba ainda interpretou Nelson Mandela na cinebiografia Mandela: O Caminho Para a Liberdade e, recentemente, se tornou um dos nomes favoritos do público para assumir o papel de 007 no lugar de Daniel Craig.