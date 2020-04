Homenagens e recados para todo o mundo: Como foi a live de Roberto Carlos

No dia em que completou 79 anos de idade, Roberto Carlos saiu da quarentena de quase um mês para fazer a primeira live da história da carreira. O cantor deixou o isolamento social em sua mansão na Urca e dirigiu 800 metros até um estúdio no mesmo bairro no Rio de Janeiro. O show contou com clássicos como Detalhes, É Preciso Saber Viver e Nossa Senhora e Roberto interagiu com os fãs, fez agradecimentos e pedidos nos 60 minutos em que esteve no ar.

O cantor entrou pontualmente no ar pelo seu canal oficial no YouTube às 19h45, como havia previsto. Durante toda a tarde deste domingo 19, várias pessoas acessaram a página esperando o início do show. A live começou, na internet, direto com Roberto Carlos cantando Como É Grande o Meu Amor Por Você. “Escolhi essa canção para começar porque tenho a chance de dizer para vocês tudo o que eu sinto por vocês. Eu amo vocês”, disse ainda durante a música.

O espetador mais atento pôde perceber a voz de Faustão pouco antes da primeira canção. A Globo transmitiu o início do show durante o final do programa do apresentador. Roberto Carlos até agradeceu pelas palavras do “irmão”. A escolha da emissora em transmitir apenas as duas primeiras músicas antes do início do Fantástico, porém, foi criticada nas redes sociais.

A cada clássico que cantou, Roberto interagiu com os fãs como se estivesse em um show. Ele aproveitou a música Caminhoneiro para fazer uma homenagem aos motoristas que seguem trabalhando para manter o país funcionando. Também agradeceu pelo trabalho dos médicos e dos enfermeiros. Ele evitou falar o nome “coronavírus” e pediu para os fãs ficarem em casa.

“Estava usando a máscara até agora pouco. Só tirei porque preciso cantar. Vocês têm que usar com certeza. É uma defesa muito grande para tudo o que está acontecendo nesse momento, que eu não gosto nem de falar o nome. Fiquem em casa. Só saiam se for de extrema necessidade”, afirmou.

Roberto não falou só para os fãs brasileiros. Antes de cantar Canzone Per Te, lamentou a situação pela qual está passando a Itália e disse ter certeza de que o país sairá dessa crise em breve. Também fez homenagens para países que falam espanhol antes de interpretar Amigo, canção que fez sucesso na língua.

Após cantar Jesus Cristo, a décima primeira e última música da live, o maestro Eduardo Lages e do tecladista Tutuca Borba – os únicos dois músicos presentes – puxaram Parabéns Pra Você nos instrumentos e um funcionário, vestindo luvas e máscara, levou um bolo para o palco. Roberto Carlos ofereceu o (simbólico) primeiro pedaço para os quase 1,5 milhão de pessoas que acompanhou pela internet.

Diferentemente do que foi anunciado, o cenário não foi somente azul e branco. Era possível ver uma cortina marrom atrás dos músicos. Roberto Carlos vestiu uma calça e um sapato brancos e uma camisa florida em tons de azul. Para o deleite dos fãs, o show, previsto para durar 45 minutos, teve uma hora de duração.