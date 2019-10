Depois de cancelar uma série já em fase de edição sobre o universo de Game of Thrones, a HBO anunciou horas depois que deu sinal verde para uma outra prequela da franquia. Diferente da anterior, essa já tem até nome: House of the Dragon (“A casa do dragão”, em tradução livre).

O novo programa será baseado no livro Fogo e Sangue, terá 10 episódios e será centrado na família Targaryen, segundo o Hollywood Reporter.

Fogo & Sangue, de George R.R. Martin (tradução de Regiane Winarski e Leonardo Alves; Suma; 69,90 reais ou 39,90 reais em versão digital) Fogo & Sangue, de George R.R. Martin (tradução de Regiane Winarski e Leonardo Alves; Suma; 69,90 reais ou 39,90 reais em versão digital)

A produção se passará 300 anos antes dos eventos narrados nas sete temporadas da série original, que foi sucesso no mundo inteiro. George R. R. Martin, criador da saga Crônicas de Gelo e do Fogo, e Ryan Condal serão responsáveis pelo roteiro.

“O universo de Game of Thrones é tão rico em histórias. Estamos ansiosos para explorar as origens da Casa Targaryen e os tempos anteriores de Westeros, ao lado de Miguel, Ryan e George”, disse Casey Bloys, presidente de programação da HBO.

Esta é a primeira vez na história da franquia que uma produção não passa pelo longo e demorado processo de desenvolvimento da HBO, que pode levar anos. A saga original, por exemplo, passou por várias refilmagens e reformulações até receber o aval para ser feita.

Série cancelada

A HBO cancelou o prosseguimento da então primeira série derivada de Game Of Thrones, segundo o site americano Deadline.

A emissora já tinha rodado o episódio piloto, estrelado por Naomi Watts. O spin-off estava em fase de aprovação com os executivos do canal, que decidiriam se o projeto seguiria em frente com uma temporada completa. A HBO, até o momento, não se manifestou sobre o assunto.

A produção contaria com Naomi Watts no papel principal. Prevista para estrear em 2020, tinha ainda no elenco Naomi Ackie (Star Wars: A Ascensão Skywalker), Denise Gough (Colette), Sheila Atim (Harlots), Ivano Jeremiah (Humans) e Georgie Henley (As Crônicas de Nárnia).