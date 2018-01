Globosat compra direitos de exibição de ‘Chaves’ e ‘Chapolin’

A Globosat, empresa do Grupo Globo que atua na TV por assinatura, comprou os direitos de exibição de Chaves e Chapolin, séries da emissora mexicana Televisa que alcançaram o sucesso no Brasil ao serem exibidas pelo SBT. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do canal Multishow, que exibirá os seriados. Por enquanto, nenhuma outra informação foi divulgada pela emissora.

Procurada por VEJA, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que não há conflito, já que o canal continua com contrato de exclusividade de exibição das séries na TV aberta. Atualmente, Chaves é exibido aos sábados, às 6h, e aos domingos, às 9h. Chapolin está fora da grade do canal de Silvio Santos.

Chapolin foi criado por Roberto Bolaños em 1970, um ano antes de Chaves e sua vila. As séries desembarcaram no Brasil quase por acaso – faziam parte de um pacotão de programas do canal mexicano Televisa, comprado por Silvio Santos para turbinar a programação do ainda jovem SBT em meados dos anos 1980.