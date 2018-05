Gisele Bündchen desabafa após rumores de que recusou fotos em aeroporto

Gisele Bündchen usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre rumores de que a modelo, no Brasil para o lançamento do livro Drawdown – 100 Iniciativas Poderosas para Resolver a Crise Climática, evitou tirar fotos com fãs ao chegar no aeroporto. “Mídia sensacionalista é triste. Chegando ao aeroporto à noite me deparei com flashes na minha cara, meu instinto foi usar meu travesseiro para me tapar deles”, disse em seu Instagram Stories (seção com fotos e vídeos que desaparecem 24 horas após sua publicação).

“Mas assim que consegui, parei para fotos. Sempre que posso o faço. Sempre fui e sou muito grata a todas as pessoas pelo carinho que recebo. Por favor, mais amor e menos mentira”, terminou, publicando também uma foto que mostrava ela posando com uma fã no aeroporto.

Drawdown, do ambientalista americano Paul Hawken, propõe soluções para as mudanças climáticas. Uma das principais bandeiras de Gisele é justamente a preocupação com o meio ambiente. No ano passado, a modelo brasileira criticou o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e seus associados (Renca), uma área de 47 000 metros quadrados (área equivalente à do Espírito Santo) na região da Amazônia.