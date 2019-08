(Atenção: este texto contém spoilers do último episódio de Game of Thrones)

A última temporada de Game of Thrones, finalizada em maio, obteve repercussões muito negativas, mas isso não impediu que a fantasia épica da HBO gerasse diversas discussões na internet mesmo após o fim. Um momento bastante discutido do último episódio mostra o dragão de Daenerys, Drogon, atacando o famoso Trono de Ferro após sua mãe ser morta pelas mãos de Jon Snow. No roteiro do episódio, divulgado no site do Emmy, premiação da televisão americana, os fãs podem conferir uma explicação para a cena controversa.

Na época em que o capítulo foi exibido, muitos questionaram por que o alvo da ira do dragão foi o Trono e não o assassino da rainha. No entanto, o roteiro descreve a cena e explica que a criatura não tinha um alvo específico. Confira abaixo o trecho do roteiro:

“Ele olha para Jon. Nós vemos fogo acumulando em sua garganta. Jon também vê. Ele se prepara para morrer. Mas a rajada não é para ele. Drogon quer queimar o mundo, mas ele não matará Jon. Ele solta fogo na parede de trás e destrói o que restava das grandes pedras vermelhas. Nós vemos através de Jon enquanto o fogo se estende pelo Trono – que não é o objetivo da ira de Drogon, apenas uma testemunha presa no meio do fogo.”

Na edição de 2019 do Emmy, Game of Thrones quebrou recorde de indicações, recebendo 32 nomeações, incluindo melhor série dramática e melhor roteiro de série dramática pelo último episódio, intitulado The Iron Throne. Já no IMDb (Internet Movie Database), site que reúne dados e informações sobre filmes e séries de TV e onde os espectadores podem avaliar os títulos cadastrados, o capítulo em questão possui uma média de 4,2, pior nota de toda a série.