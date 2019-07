Mesmo após seu fim, Game of Thrones continua rendendo bons frutos à HBO. Nesta terça-feira, 16, a série quebrou o recorde de indicações ao Emmy em um ano, com 32 nomeações. O recorde anterior pertencia ao seriado Nova Iorque Contra o Crime, que concorreu em 27 categorias da premiação, em 1994.

Além da categoria de melhor série dramática, a produção ocupou boa parte das nomeações de atores em série dramática – foram quatro para atriz coadjuvante (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner e Maisie Williams) e três para ator coadjuvante (Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau e Peter Dinklage). Emilia Clarke e Kit Harington, intérpretes de Daenerys Targaryen e Jon Snow, respectivamente, também faturaram suas primeiras indicações na categoria principal.

Ao longo de suas oito temporadas, Game of Thrones foi indicado ao Emmy 161 vezes, com 47 vitórias – conquistando, assim, o título de série dramática ou cômica com mais nomeações na história da premiação.

O recorde da produção também alavancou o número de indicações conquistadas pela HBO, com 137 no total. A rival Netflix, que ocupou pela primeira vez o posto de líder na edição anterior, ficou em segundo lugar, com 117.