Frances McDormand perde estatueta do Oscar, mas encontra depois

Frances McDormand, ganhadora do Oscar de melhor atriz, perdeu a estatueta após a premiação, que aconteceu neste domingo. Na festa após a cerimônia, a atriz de 60 anos foi vista em momentos de tensão e tristeza, antes de reencontrar o objeto que possui o seu nome grafado.

A repórter do jornal americano The New York Times, Cara Buckley, postou a foto do homem que teria sido acusado de furtar a estatueta de Frances: “Seguranças da festa estão procurado por esse cara, que pegou o Oscar da Frances McDormand e fugiu. Um fotógrafo o parou, recuperou a estatueta, mas o homem desapareceu no baile. Aparentemente, Frances disse para deixá-lo ir embora”, escreveu no Twitter.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) March 5, 2018

De acordo com o jornal USA Today, a atriz foi vista chorando junto com o marido, Joel Coen, no lado de fora do baile antes de reencontrar a estatueta. “Frances e o seu Oscar estão felizes e reunidos, aproveitando um hambúrguer juntos”, afirmou o representante da atriz, Simon Halls à publicação, depois do ocorrido.

Frances recebeu o troféu da categoria de melhor atriz pelo filme Três Anúncios para Um Crime. A atriz fez um discurso acalorado ao subir no palco. “Quero agradecer ao Martin McDonagh. Olha o que você fez”, disse ao diretor do filme em seu discurso de agradecimento. “Somos um bando de rebeldes e anarquistas.” Em seguida, ela agradeceu ao marido e seu irmão que “foram criados por uma mãe feminista”.