Frances McDormand faz discurso acalorado — e feminista no Oscar

Demorou dez anos, mas Frances McDormand finalmente ganhou sua segunda estatueta no Oscar — a primeira veio em 1997, pelo intenso Fargo, filme dirigido por seu marido, Joel Coen. Em Três Anúncios para um Crime, longa que lembra o trabalho de Joel e seu irmão Ethan Coen, Frances interpreta uma mãe em busca de justiça pela morte da filha.

Para além da boa atuação, a atriz fez um discurso acalorado ao subir no palco. “Quero agradecer ao Martin McDonagh. Olha o que você fez”, disse ao diretor do filme em seu discurso de agradecimento. “Somos um bando de rebeldes e anarquistas.” Em seguida, ela agradeceu ao marido e seu irmão que “foram criados por uma mãe feminista”.

“Posso ter a honra de ter aqui no palco todas as mulheres indicadas?”, pedido que fez com que todas as mulheres indicadas da noite ficassem de pé na plateia. “As atrizes, compositoras, figurinistas… Todos, olhem à sua volta. Todas nós temos histórias para contar e projetos para serem financiados. Não falem com a gente na festa hoje, mas nos convidem para irmos aos escritórios de vocês. Vamos ser roteiristas de inclusão”, completou em seu discurso.