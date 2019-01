Filme sobre o Brexit com Benedict Cumberbatch estreia em fevereiro

Na semana em que o parlamento britânico rejeitou o plano da premiê Theresa May para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), a HBO anunciou a estreia do filme Brexit. Protagonizado por Benedict Cumberbatch, mostra os bastidores do plebiscito que definiu a controversa saída britânica do bloco europeu, que vai se tornar oficial em 29 de março. A estreia está prevista para 2 de fevereiro, às 22h, no canal HBO e na HBO GO. A HBO não informa até que ponto da história será contada no longa e se a participação da primeira-ministra Theresa May entrará no filme.

Em entrevista à revista inglesa Radio Times, Cumberbatch, que vive o estrategista Dominic Cummings, protagonista do plebiscito de 2016, disse se sentir em frente de um dos momentos mais pulsantes da história do Reino Unido. “É um dos momentos mais explosivos, extraordinários, engraçados, desesperadamente tristes e provocativos desta era, e transmitir tudo isso em uma hora e 20 minutos é fazer televisão de qualidade. E, nas mãos do James Graham (que assina o roteiro), é incrível – um dos melhores roteiros que eu li em muito tempo.”

No longa, o ator Benedict Cumberbatch se transformou para interpretar Cummings. Também integra o elenco Rory Kinnear como Craig Oliver, diretor de comunicações do na época primeiro-ministro David Cameron e chefe da campanha Remain. O filme é uma produção da HBO em parceria com a BBC Studios, Channel 4 e House Productions e tem direção de Toby Haynes.