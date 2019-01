Apenas 22% dos britânicos apoiam o acordo do Brexit fechado por May

Apenas 22% dos britânicos apoiam o acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) o qual foi fechado com Bruxelas pela primeira-ministra, Theresa May, segundo pesquisa divulgada neste domingo 6 pela empresa YouGov.

O estudo, baseado em mais de 25 mil entrevistas, afirma que o apoio ao pacto, que o Parlamento começará a debater esta semana, obtém o apoio de 28% entre os britânicos partidários do “Brexit“.

Contudo, o Partido Conservador de May é o primeiro nas intenções de voto, com 40%, enquanto o Partido Trabalhista recebe o apoio de 34% dos eleitores e o Partido Liberal Democrata terceiro com 10%, segundo esse pesquisa.

No caso de os trabalhistas decidirem apoiar de forma explícita o “Brexit” nas próximas semanas, as intenções de voto da legenda cairia para 26%.

Já 53% dos indagados acredita que deve ser convocado um segundo plebiscito sobre o “Brexit”, no qual ganharia a opção de continuar na UE com 63% dos votos, se fosse dado a escolher aos cidadãos entre o acordo de May ou permanecer no bloco.

Se a escolha fosse por outro lado entre um “Brexit” não negociado ou continuar na UE, 58% optaria pela permanência e 42% pela saída.