Filho de Antônio Fagundes pede retirada de vídeo atribuído ao pai

Bruno Fagundes, filho do ator Antônio Fagundes, usou o Instagram Stories na quinta-feira para pedir que um vídeo em que o pai dele é confundido com outra pessoa seja tirado do ar. Nas imagens que estão circulando nas redes sociais, um senhor de cabelos grisalhos e voz grossa aparece sendo agredido por outro homem em um posto de gasolina.

Muitas pessoas alegaram que o agredido era Antônio Fagundes nas imagens, mas a assessoria da TV Globo esclareceu que se trata de fake news e que “não é ele no vídeo”.

“Sobre essa manhã e esse vídeo que andou circulando por aí: mais um triste aviso sobre a humanidade. Temos que parar de nos alimentar disso”, escreveu. “Alguém tira isso do ar e, por favor, verifiquem se o senhor em questão passa bem”, pediu Bruno, que também é ator.

Medidas legais

Em entrevista ao jornal Extra, a esposa de Antônio Fagundes, Alexandra, disse que ambos já estão tomando as medidas legais cabíveis para que o vídeo que identifica o homem como o ator seja tirado do ar.