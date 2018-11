Fátima foi surpreendida por reação dos filhos ao revelar idade de Túlio

Fatima Bernardes recebeu uma resposta surpreendente de seus filhos, os trigêmeos Laura, Beatriz e Vinicius, ao contar sobre a diferença de idade entre ela e seu namorado, Túlio Gadêlha, no início do relacionamento. “Dividi também com eles, queria contar sobre a diferença de idade, e o que ouvi foi: ‘Se fosse o contrário, você iria estar contando isso, se ele fosse mais velho? Então acho que você está sendo preconceituosa'”, afirmou a apresentadora no Encontro desta quinta-feira, que discutiu o assunto da diferença de idade de casais. Túlio é 25 anos mais jovem do que a jornalista.

A apresentadora, que foi casada por 26 anos com o âncora do Jornal Nacional William Bonner, contou também que não se preocupou com o que as outras pessoas iriam pensar sobre a diferença de idade entre ela e o novo namorado. “O que os outros iriam pensar não (me preocupou), mas confesso que fiquei surpresa com o que eu estava sentindo. De início, é um susto”, disse.

Fátima ainda falou que não chegou a ser questionada sobre isso nas ruas. “Eu vi uma situação um pouco diferente, porque como as pessoas sabem da minha história, não tenho essa pergunta direta para mim”, afirmou. “Alguma coisa em rede social você pode até ver, aí a pessoa fica mais à vontade. Mas você sabe que é uma provocação e é uma minoria.”

Fátima e Túlio comemoram um ano de namoro no último fim de semana. “O ano foi intenso, com desafios e emoções. Sinto que estamos cada vez mais fortes e mais confiantes no futuro que ainda está por vir”, escreveu Túlio no Instagram ao celebrar a data.