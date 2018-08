O Famiglia Fadanelli está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Famiglia Fadanelli, entre os dias 1° e 30 de setembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 65,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

Entrada : Salada de folhas verdes com iscas de frango grelhado, molho de mostarda, lascas de queijo parmesão e croûtons.

: Salada de folhas verdes com iscas de frango grelhado, molho de mostarda, lascas de queijo parmesão e croûtons. Prato principal : Filletto alla Fadanelli: filé-mignon grelhado coberto com queijo cremoso e molho escuro, acompanhado de arroz à piamontese com cogumelos e batata sautée ou Spaghetti ai Frutti di Mare: massa fresca com tomates frescos, mariscos, lulas e camarões em azeite de oliva.

: Filletto alla Fadanelli: filé-mignon grelhado coberto com queijo cremoso e molho escuro, acompanhado de arroz à piamontese com cogumelos e batata sautée ou Spaghetti ai Frutti di Mare: massa fresca com tomates frescos, mariscos, lulas e camarões em azeite de oliva. Sobremesa: Delizia di Mele: maçã caramelizada sobre creme inglês, finalizada com merengue tostado.

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão.

Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.

Famiglia Fadanelli. Avenida Manoel Ribas, 5667, Santa Felicidade, 3372-1616. Ter. a sáb. 19h/23h.