Fábio Porchat entra para o ‘Papo de Segunda’ do GNT

Fábio Porchat está confirmado no novo elenco do Papo de Segunda do GNT. De acordo com a assessoria do canal, o programa só manterá o ator João Vicente de Castro da antiga formação de apresentadores. Leo Jaime, Xico Sá e Marcelo Tas já foram avisados de que não terão o contrato renovado para a próxima temporada.

Além disso, o Papo de Segunda passará a ser gravado em São Paulo, em vez do Rio de Janeiro. Os outros nomes que integrarão o quarteto de apresentadores ainda não foram confirmados.

Enquanto isso, a continuidade de Porchat na Record ficou pendente, apesar de seus bons índices de audiência. A razão seria um “conflito de interesses” envolvendo a venda no exterior da Eyeworks, que produz seu programa. A empresa foi comprada pelo grupo Time Warner, pertencente à AT&T, que, aqui, já é dona da Sky.

Nesta quarta-feira, Flávio Ricco, colunista do UOL, divulgou que a negociação obrigaria a empresa a fechar seu braço no Brasil para não ferir as leis nacionais anti-monopólio. O argentino Bruno Barredo, que representava a Eyeworks no país, teria planos de abrir uma nova produtora, chamada Chango Produções, para dar seguimento a esse e outros projetos. A VEJA, a assessoria de Porchat confirmou a informação e nada mudará no programa.