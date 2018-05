Fábio Assunção ganha liberdade provisória com fiança de R$ 47 mil

Fábio Assunção recebeu liberdade provisória após ser detido por embriaguez ao volante na manhã desta quinta-feira. O ator compareceu à audiência de custódia no Fórum da Barra Funda nesta tarde e, segundo a assessoria de imprensa do órgão, poderá responder o processo em liberdade, contanto que compareça a todas as etapas do processo e pague a fiança estipulada em 50 salários mínimos, cerca de 47.000 reais.

Assunção foi preso em flagrante. Ele bateu em outros três carros que estavam parados na Alameda Franca, no Jardim Paulista, em São Paulo. Ninguém ficou ferido. Na ocasião, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia. Ele foi levado ao 78º DP e, de lá, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde fez o exame de corpo de delito.

Como Assunção não tem antecedentes criminais graves e apresenta residência fixa, a juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli ponderou que não havia necessidade de mantê-lo preso.