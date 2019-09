Esquenta Emmy 2019: conheça os favoritos e saiba como assistir

Séries veteranas, como Game of Thrones, Veep e This is Us, e novatas elogiadas pela crítica, como Fleabag e Chernobyl, estão entre os títulos que disputam os prêmios da 71ª edição do Emmy. A cerimônia, que elege o melhor da televisão, acontece neste domingo 22 e será transmitida do Microsoft Theater, em Los Angeles, Califórnia. Pela primeira vez em dezesseis anos, a festa vai ao ar sem mestres de cerimônia – no ano passado, Colin Jost e Michael Che, comediantes do Saturday Night Live, comandaram o palco.

Confira abaixo como assistir ao prêmio pela TV e pela internet e também quais produções são as favoritas para levar para casa o cobiçado troféu:

Pela TV

No Brasil, o canal pago TNT começa a transmissão do evento a partir de 20h (horário de Brasília) com o tapete vermelho. A cerimônia está marcada para começar 21h. O canal E! também transmite o tapete vermelho, mas a partir das 19h.

Na internet

Quem não terá acesso a um aparelho de TV no horário da cerimônia pode acompanhar pela internet, no serviço de streaming TNT Go, disponível para assinantes que possuam o canal em seu pacote de TV paga.

Os mais indicados

Em sua derradeira temporada, Game of Thrones abocanhou o maior número de indicações. No total, foram 32 que passam desde categorias técnicas (que não são apresentadas durante a cerimônia oficial) até a de melhor série dramática. A HBO, aliás, bateu o recorde com o número de nomeações. Foram 137 divididas entre produções como Veep, Chernobyl e Barry.

A Netflix vem em seguida, com 117 indicações distribuídas entre os títulos da casa, como Ozark, Boneca Russa, Olhos que Condenam e Disque Amiga para Matar.

Favoritos

Phoebe Waller-Bridge, roteirista e estrela de ‘Fleabag’ Phoebe Waller-Bridge, roteirista e estrela de ‘Fleabag’

Na principal categoria da noite, a de melhor série dramática, provavelmente – e sem merecer – Game of Thrones levará a melhor. É comum na história do Emmy que séries em suas últimas temporadas sejam premiadas. O hit da HBO, apesar das críticas ruins de especialistas e fãs, ainda ostenta a fama de grande fenômeno da TV mundial, o que reforça suas chances de fechar a jornada com uma vitória na cerimônia. A categoria dramática, aliás, tem poucos representantes que podem fazer frente ao programa de fantasia. Concorrem com Game of Thrones as séries Better Call Saul, Segurança em Jogo, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession e This is Us.

A competição está mais acirrada na categoria de série cômica. Aclamada pela crítica, Fleabag da BBC disponível no Prime Video da Amazon é uma das favoritas. O programa conduzido por Phoebe Waller-Bridge, protagonista e roteirista, fala sobre uma mulher de 30 e poucos anos que lida com dramas familiares com excesso de ironia. Na cola da novata está Veep e sua sétima e última temporada. Entre 2015 e 2017, a comédia da HBO, liderada por Julia Louis-Dreyfus, levou a melhor na categoria. Em 2018, quando Veep ficou de fora da premiação, quem conquistou o prêmio foi The Marvelous Mrs. Maisel, do Prime Video, que pode repetir o resultado este ano. Ainda competem pela vitória as séries Barry, The Good Place, Boneca Russa e Schitt’s Creek, títulos interessantes, mas que dificilmente sairão vencedores.

Confira a lista dos principais indicados ao Emmy e acompanhe aqui a cobertura completa de VEJA sobre a premiação a partir de 20h deste domingo.