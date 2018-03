Em participação rápida, Gretchen rebola com Katy Perry no palco

Katy Perry se apresentou em São Paulo na noite do sábado e como prometido, Gretchen foi a convidada especial do show, apesar de ter ficado cerca de cinco minutos no palco. A rainha do bumbum ensinou a americana a rebolar durante a música Swish Swish. Gretchen foi protagonista do lyric video da canção de Katy com a rapper Nick Minaj em julho de 2017.

Gretchen e Katy Perry performando 'Swish Swish', marcando para sempre nossos corações! #WitnessTheTourSP pic.twitter.com/2CCePJ6p4f — Katy Perry Brasil (@katyperrybr) March 18, 2018

A cantora americana entrou no palco do Allianz Parque com poucos minutos de atraso. Durante a apresentação, falou em português com os fãs (através da tradução simultânea que recebia por um ponto eletrônico) e repetiu diversas vezes a frase “miga, sua louca”. “Não sei o que isso significa, mas me disseram que era algo bom”, brincou com o público.

O interesse da cantora pelo Brasil foi evidente até o fim da apresentação. Além de Katy ter perguntado a tradução de diversas expressões para a língua local, o hit de Carnaval Envolvimento, da MC Loma, foi a primeira música a tocar, após o encerramento do show.

Katy afirmou que esse foi o maior show de toda a sua turnê de divulgação do álbum Witness. Entre as vinte músicas apresentadas, nove eram do último CD da artista, incluindo os singles Chained to the Rhythm e Bon Appétit. Além disso, os fãs puderam ouvir canções de álbuns anteriores, incluindo Teenage Dream, California Gurls e Firework.

A cantora ainda apresentou uma versão acústica da música Unconditionally, que ficou de fora da setlist de todos os shows da América do Sul até então. Com seis trocas de roupas, a apresentação ainda contou com grande produção. Diversas partes do palco subiam e desciam em sincronia com as coreografias das dançarinas, chuvas de confete aconteceram três vezes e até efeitos pirotécnicos foram lançados do local.

Entre bonecos com televisões no lugar da cabeça e divertidos flamingos gigantes, ainda foi possível encontrar na composição dos cenários do show uma planta carnívora do tamanho humano, uma mão que sustentava a cantora e uma barra de pole dance com uma rosa vermelha no topo.

“ Tudo o que precisamos é amor”

Enquanto Katy conversava com uma fã que foi chamada ao palco, um coro pedindo “fora Temer” começou a se formar no estádio. “Estão pedindo a saída do nosso presidente”, explicou a brasileira. Logo, a cantora pediu silêncio e aprendeu até a falar “cala a boca” para parar o público. “A primeira coisa que vocês devem fazer é olhar para si mesmos, a mudança começa em vocês. Tudo o que precisamos é amor”, afirmou, acalmando a situação.

Essa foi a terceira passagem de Katy Perry pelo Brasil. A cantora ainda desembarca no Rio de Janeiro neste domingo, onde tem um show marcado na Praça da Apoteose. Ainda há ingressos disponível para o evento no site oficial da Livepass.