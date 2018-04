Documentário sobre impeachment de Dilma ganha 1º teaser

Após ser aplaudido no Festival de Berlim, o documentário O Processo chega ao Brasil com seu primeiro teaser. O filme, assinado por Maria Augusta Ramos, retrata o processo de impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Uma imagem aérea da Esplanada dos Ministérios com o Congresso Nacional ao fundo abre o vídeo, mostrando a divisão entre os apoiadores da ex-presidente à esquerda, de vermelho, e os contrários à direita, de verde e amarelo, separados por cercas e um longo espaço gramado.

Maria Augusta Ramos filmou 450 horas de material no Senado, tendo acesso às sessões da Comissão do Impeachment e a reuniões privadas entre os senadores que atuavam como defesa da presidente, como Lindbergh Farias e Gleisi Hoffman, e de José Eduardo Cardozo, que atuou como advogado de Rousseff, além de momentos de bastidores com Janaína Paschoal e Cássio Cunha Lima, ambos pró-remoção.

O longa estreia no Brasil em 17 de maio, mas antes, será exibido no Festival É Tudo Verdade no dia 15 de abril, em São Paulo, e nos dias 17 e 18 de abril, no Rio de Janeiro.