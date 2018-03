Lula diz que vai processar a Netflix pela série ‘O Mecanismo’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que processará a Netflix por causa do seriado O Mecanismo. A declaração foi feita no ato de encerramento de sua caravana pelo sul do Brasil, na quarta-feira, em Curitiba. Original do serviço de streaming, a série é inspirada em acontecimentos da Operação Lava Jato, da qual Lula que é réu.

Em O Mecanismo, nem Lula nem Dilma Rousseff são nominalmente citados. No entanto, para quem acompanha o desenrolar da operação deflagrada há quatro anos, é fácil reconhecer os petistas nos personagens João Higino e Janete Ruscov. No Twitter, Dilma criticou a série, chamada por ela de “O Mecanismo de Fake News”. “A mentira tem perna curta. E, agora, a mentira ganha as telinhas da tevê: O mecanismo, na Netflix”, escreveu a petista.

A mentira tem perna curta. E, agora, a mentira ganha as telinhas de tevê: “O mecanismo”, na Netflix. pic.twitter.com/cU1SO5WUcQ — Dilma Rousseff (@dilmabr) March 26, 2018

A militância do partido também reagiu contra o seriado, alegando que ele deturpa os acontecimentos reais e convocando o cancelamento da assinatura da rede de streaming.

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, aproveitou a tensão para ironizar o protesto petista. “Com uma pessoa como Dilma fazendo campanha para boicote à série ‘O Mecanismo’, desconfio que a produção vai bater todos os recordes mundiais e planetários de audiência”, escreveu em sua conta no Twitter.