Dilma Rousseff pede ‘solidariedade internacional’ a Lula na Espanha

A ex-presidente Dilma Rousseff pediu nesta terça-feira, na Espanha, solidariedade internacional para com seu antecessor e mentor político, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção neste sábado e acusado em outros processos.

“Precisamos da solidariedade internacional”, afirmou, em uma palestra na Casa América de Madri. Segundo ela, “a democracia no Brasil está em risco por causa do golpe parlamentar” que levou ao seu impeachment e que colocou seu vice-presidente, Michel Temer, no poder.

Dilma insistiu que o ex-presidente continua sendo o candidato do PT nas eleições presidenciais de outubro. “Nós não temos um B. Nós mantemos a candidatura de Lula”, enfatizou Dilma. “O PT vai lutar em todas as instâncias jurídicas para que Lula seja candidato.”

A ex-presidente afirmou, ainda, que o Brasil vive uma situação de grande impasse, que “fortalece a posição de Lula”.

O PT deposita parte de suas esperanças nesta quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil pode vir a debater alteração no entendimento sobre condenação em segunda instância. Caso a jurisprudência atual caia, Lula pode ser favorecido.

(Com AFP)