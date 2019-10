Diretor Jorge Fernando morre aos 64 anos no Rio de Janeiro

O diretor Jorge Fernando morreu neste domingo 27, aos 64 anos, no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, vítima de um aneurisma. A informação foi confirmada pelas organizações Globo, onde Fernando trabalhava desde 1978, inicialmente como ator e há quase 40 anos também como diretor.

O enterro está marcado para a terça-feira 29 no cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O velório será no mesmo local, das 8h às 10h, aberto ao público.

Desde 2017 Jorge Fernando enfrentava complicações pelas sequelas de um AVC. O hospital Copa Star informou que o diretor deu entrada na tarde deste domingo 28, após passar mal, e morreu por volta das 20h depois de uma parada cardíaca.

Filho da atriz Hilda Rebello, Jorge Fernando de Medeiros Rebello nasceu no Rio de Janeiro em 29 de março de 1955. Estreou na televisão no seriado “Ciranda, cirandinha“, exibido pela TV Globo em 1978. Pouco depois, em 1981, estreou como diretor na novela “Jogo da Vida” e desde então se consagrou como um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira.

Dirigiu 35 novelas ao longo da carreira, com destaque para “Guerra dos Sexos“, “Que Rei Sou Eu?“, “Rainha da Sucata“, “Vamp“, “A Próxima Vítima“, “Chocolate com Pimenta” e “Êta Mundo Bom!“. O último trabalho, em 2019, foi “Verão 90“, que marcou o retorno do diretor após dois anos afastado se recuperando ao AVC sofrido em 2017.

Também dirigiu filmes, como as comédias “A Guerra dos Rocha” e “Se Eu Fosse Você“, além do seriado “Sai de Baixo” da TV Globo.

Embora tenha priorizado a direção, também seguiu atuando como ator ao longo de toda a carreira, incluindo o papel de Zetó na novela “Bebê a Bordo” e em diversas novelas que dirigiu. Em “Verão 90“, interpretou Mendoncinha.