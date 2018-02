Desfiles em São Paulo: as celebridades mais comentadas no Twitter

1. Carnaval SP - Mocidade Alegre - Alcione zoom_out_map 1 /13 A cantora Alcione é homenageada pela escola de samba Mocidade Alegre, durante a segunda noite de desfiles do Carnaval paulistano - 11/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) A cantora Alcione é homenageada pela escola de samba Mocidade Alegre, durante a segunda noite de desfiles do Carnaval paulistano - 11/02/2018

2. Carnaval SP - Gaviões da Fiel - Ana Paula Minerato zoom_out_map 2 /13 Ana Paula Minerato desfila pela escola de samba Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018 (Leo Franco/AgNews) Ana Paula Minerato desfila pela escola de samba Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018

3. Carnaval SP - Gaviões da Fiel zoom_out_map 3 /13 Sabrina Sato, madrinha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, durante a segunda noite de carnaval em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Sabrina Sato, madrinha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, durante a segunda noite de carnaval em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018

4. Carnaval SP - Império de Casa Verde zoom_out_map 4 /13 Lívia Andrade, madrinha de bateria da Império de Casa Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018 (Leo Franco/AgNews) Lívia Andrade, madrinha de bateria da Império de Casa Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018

5. Carnaval SP - Império de Casa Verde zoom_out_map 5 /13 Lívia Andrade, madrinha de bateria da Império de Casa Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Lívia Andrade, madrinha de bateria da Império de Casa Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 11/02/2018

6. Carnaval SP- Rosas de Ouro - Maiara e Maraísa zoom_out_map 6 /13 A dupla Maiara e Maraísa desfila pela escola de samba Rosas de Ouro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 11/02/2018 (Leo Franco/AgNews) A dupla Maiara e Maraísa desfila pela escola de samba Rosas de Ouro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 11/02/2018

7. Carnaval SP - X-9 Paulistana - Juliana Salimeni zoom_out_map 7 /13 Juliana Salimeni, rainha de bateria da X-9 Paulistana, durante a segunda noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 10/02/2018 (Leo Franco/AgNews) Juliana Salimeni, rainha de bateria da X-9 Paulistana, durante a segunda noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 10/02/2018

8. A rainha de bateria da Rosas de Ouro, Ellen Roche, desfila no primeiro dia do Carnaval de São Paulo zoom_out_map 8 /13 A rainha de bateria da Rosas de Ouro, Ellen Roche, desfila no primeiro dia do Carnaval de São Paulo (Nelson Almeida/AFP)

9. Carnaval SP - Acadêmicos do Tucuruvi zoom_out_map 9 /13 A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Leo Franco/AgNews) A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

10. Carnaval SP - Acadêmicos do Tucuruvi zoom_out_map 10 /13 A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Leo Franco/AgNews) A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

11. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 11 /13 Sheila Mello, madrinha de bateria da Independente Tricolor, durante desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018 (Joel Silva/Folhapress) Sheila Mello, madrinha de bateria da Independente Tricolor, durante desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018

12. Carnaval SP - Mancha Verde - Viviane Araújo zoom_out_map 12 /13 Viviane Araújo, rainha de bateria da Mancha Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Leo Franco/AgNews) Viviane Araújo, rainha de bateria da Mancha Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

13. Carnaval SP - Mancha Verde - Viviane Araújo zoom_out_map 13/13 Viviane Araújo, rainha de bateria da Mancha Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Leo Franco/AgNews) Viviane Araújo, rainha de bateria da Mancha Verde, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

O Carnaval agita todos os anos as ruas e avenidas do samba por todo o Brasil. Porém, em 2018, também tem movimentado muito as redes sociais. Os usuários do Twitter usaram o site nas últimas duas noites para comentar os desfiles em São Paulo, realizados no Sambódromo do Anhembi.

Entre os destaques que desfilaram entre a noite de sexta-feira e o início desta manhã, as celebridades mais comentadas no Twitter foram Viviane Araújo e Sabrina Sato, segundo levantamento feito pela própria rede social.

Durante o primeiro desfile – de sexta-feira à sábado de manhã – a mais comentada foi Viviane, seguida de Sheila Mello, a dupla Maiara e Maraisa, Daniela Albuquerque e Ellen Roche. Na folia de sábado à noite, que se estendeu até domingo de manhã, Sabrina Sato, Juju Salimeni, Alcione, Lívia Andrade e Ana Paula Minerato figuraram entre os destaques das escolas mais comentados no Twitter.

A escola Independente Tricolor estreou no grupo especial e foi a primeira a desfilar na noite de sexta-feira. Além disso, também foi protagonista do momento mais comentado no Twitter dos dois dias de desfile da cidade, às 23h16, quando o carro da comissão de frente quebrou e teve que ser rebocado.

O segundo momento mais comentado dos desfiles paulistanos no Twitter foi sábado, às 23h37, em que foliões torceram pela X-9 Paulistana, que terminou o desfile a tempo e sem problemas.

E o terceiro pico de conversas foi na madrugada de sábado, às 0h24, quando os usuários comentaram sobre entrevista de Mart’nália durante o desfile da Unidos do Peruche, que homenageou Martinho da Vila. A repórter se confundiu e perguntou como a cantora se sentia ao homenagear um amigo – Martinho da Vila é pai de Mart’nália.

Polêmica

Viviane Araújo, rainha da bateria da Mancha Verde, foi direto para o Trending Topics do Twitter, assuntos mais comentados na rede social, enquanto a escola desfilava pelo Sambódromo do Anhembi. A morena angariou elogios pelo gingando e, claro, por sua beleza. “Dona do Carnaval”, escreveram vários usuários da rede sobre Viviane.

A atriz também foi alvo de muitas críticas de internautas por sua fantasia de índio, em homenagem ao Cacique de Ramos, berço do grupo Fundo de Quintal.

Viviane pareceu não se importar com a atual polêmica de apropriação cultural apontada pelo movimento “índio não é fantasia”. O movimento proposto pelo ativista Katú Mirim levou até Paolla Oliveira a ser criticada no Instagram.