Mais que amigos: Repórter comete gafe em conversa com Mart’nália

Homenageado pela escola de samba Unidos do Peruche, o cantor Martinho da Vila era só sorrisos durante o desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Enquanto isso, sua filha Mart´nália estava entre os que apreciavam o momento da multidão. Ela parou para falar com a repórter da Globo Patrícia Falcoski, que cometeu uma gafe na entrevista.

“Como é essa emoção de homenagear um amigo tão querido como o Martinho da Vila?”, perguntou Patrícia. “Amigo não, meu pai, né”, respondeu Mart’nália. As duas riram tranquilamente do momento, mas o Twitter se divertiu bem mais com a gafe. “Mais perdida que a repórter que perguntou se Mart’nália era amiga de Martinho da Vila”, diz um dos muitos comentários que tomou a rede.

Enquanto isso, amigos do cantor, Leci Brandão, Gilberto Gil e Zeca Pagodinho, também estavam entre os presentes que assistiram ao desfile.