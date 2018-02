Viviane Araújo rouba cena e vira ‘dona do Carnaval’ nas redes

A rainha da bateria da Mancha Verde, Viviane Araújo, foi direto para o Trending Topics do Twitter, assuntos mais comentados na rede social, enquanto a escola desfilava pelo Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A morena angariou elogios pelo gingando e, claro, por sua beleza. “Dona do Carnaval”, escreveram vários usuários da rede sobre Viviane.

Fantasiada de índia, em homenagem ao Cacique de Ramos, berço do grupo Fundo de Quintal, Viviane pareceu não se importar com a atual polêmica de apropriação cultural apontada pelo movimento “índio não é fantasia”. O movimento proposto pelo ativista Katú Mirim levou até Paolla Oliveira a ser criticada no Instagram.

Enquanto as críticas não chegam, Vivian se prepara para, na segunda-feira, acompanhar outra bateria, a da Salgueiro, no Rio de Janeiro.