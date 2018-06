‘Depois que fiquei rico, não faço mais propaganda’, diz Silvio Santos

Silvio Santos, que evita a imprensa, reconheceu que também foge das agências de publicidade. “Pode pagar o que quiser que eu não faço propaganda. Fazia, quando eu era pobre”, comentou o chefe do SBT durante as gravações da edição do próximo domingo do Programa do Silvio Santos.

Patrícia Abravanel, convidada da atração, afirmou que já chegaram a oferecer 45 milhões de reais por um espaço publicitário no programa comandado pelo pai, mas ele negou. “Você quer fazer só propaganda de graça. Os outros oferecem dinheiro e você não quer pegar”, disse ela ao comunicador. Ele respondeu: “Não é que eu não quis. Eu só faço propaganda dos meus negócios, mais nada“.

Silvio especulou que Faustão, seu concorrente da Globo nas tardes de domingo, ganhe cerca de 5 milhões de reais por mês — somando seu salário e o merchandising do programa. “São 60 milhões por ano. É isso que dá dinheiro?”.