Depois de ‘Malhação’, Caio Manhente fará novela de Aguinaldo Silva

Caio Manhente estará no elenco da nova novela das 9 da Globo, O Sétimo Guardião, que substituirá Segundo Sol no final do ano. O folhetim, que tem previsão de estreia para novembro, terá assinatura de Aguinaldo Silva e contará com Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira e Marcelo Serrado no elenco.

O ator confirma a escalação para O Sétimo Guardião, mas não dá detalhes sobre o papel. Aos 18 anos, Manhente voltará para a TV Globo, depois de viver o Fábio em Malhação – Pro Dia Nascer Feliz (2016), o filho da personagem de Deborah Secco na trama. Antes disso, o ator mirim já tinha participado de outras novelas da emissora, como Casos e Acasos (2008), Viver a Vida (2009) e Boogie Oogie (2014).

Nos cinemas, Manhete ainda está em cartaz no filme Berenice Procura, protagonizado por Claudia Abreu. O suspense, que acompanha as investigações do assassinato de uma mulher transgênero na praia de Copacabana é dirigido por Allan Fiterman, que também integrará a equipe de O Sétimo Guardião.