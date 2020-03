Coronavírus: Flip 2020 é adiada para novembro

A Festa Literária Internacional de Paraty de 2020 (Flip) se soma à já extensa lista de cancelamentos e adiamentos provocados pela pandemia do coronavírus. Inicialmente esperado para acontecer entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, o evento foi adiado para novembro, de acordo com comunicado enviado à imprensa.

Apesar da data inicial marcada para o segundo semestre deste ano, a organização decidiu por “tomar as medidas cabíveis para preservar a saúde e a segurança de todos”. Ela ainda acrescenta que o trabalho para manter estrutura e valores da Flip será feito remotamente, em concordância às recomendações de órgãos governamentais de segurança sanitária e de saúde.

A Flip é considerada um dos maiores eventos de literatura do mundo e é sediada, todo ano, em Paraty, no Rio de Janeiro. A escritora homenageada da edição de 2020 é a poetisa americana Elizabeth Bishop, a primeira estrangeira a ser consagrada pela festa literária e cuja aclamação sofreu represálias nas redes sociais.

Artistas, leitores e críticos definiram a homenagem como “insultuosa”, “politicamente melancólica” e “lamentável” visto o apoio, mesmo que discreto e lateral, de Elizabeth ao golpe militar de 1964. Em cartas, a escritora, que viveu no Brasil por 10 anos, disse que “foi uma revolução rápida e bonita” e que “a suspensão dos direitos, a cassação de boa parte do Congresso etc., isso tinha de ser feito por mais sinistro que pareça”.