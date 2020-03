Coronavírus fecha Broadway e museus: confira lista atualizada

Com mais de 130.000 casos e 5.000 mortos, o surto de coronavírus tem causado preocupação e medidas extremas no show business. Para conter a pandemia, a medida mais eficaz tem sido evitar aglomerações. Epicentro do surto, a China fechou as portas de cerca de 70 000 salas de cinema, forçando o adiamento da estreia de diversas superproduções no país. Os cinemas permanecem fechados também na Itália, assim como museus do país. Na França, o museu de maior visitação do mundo, o Louvre, fechou as portas por tempo indeterminado. Nos Estados Unidos, todos os shows da Broadway estão suspensos até segunda ordem.

No Brasil, embora ainda não haja diretrizes para o cancelamento de grandes eventos, shows e festivais correm o risco de não acontecer. A banda McFly, que passaria por sete cidades brasileiras em março, adiou a turnê para setembro. Lollapalooza, e as cantoras Billie Eilish e Taylor Swift, com shows marcados no Brasil para o primeiro semestre de 2020, até o momento, não anunciaram se serão cancelados ou adiados.

Confira a lista atualizada de cancelamentos no mundo do entretenimento:

Cinema

007: Sem Tempo para Morrer – último filme de Daniel Craig na pele de James Bond, longa marcado para 9 de abril teve a estreia transferida para novembro.

Velozes e Furiosos 9 – anteriormente previsto para 22 de maio, a sequência chegará aos cinemas quase um ano depois, em 2 de abril de 2021.

Mulan – ambientado na China – que fechou cerca de 70 00 salas de cinema desde o início da pandemia – o live action da Disney chegaria aos cinemas no fim de março e ainda não tem nova data de lançamento.

A Menina Que Matou os Pais/O Menino que Matou Meus Pais – a dupla de filmes sobre o caso Richthofen é a primeira produção brasileira a engrossar a lista de adiamentos e ainda não tem nova previsão de estreia.

Um Lugar Silencioso Parte II – a sequência do terror de John Krasinski foi adiada por tempo indeterminado.

Os Novos Mutantes – filme derivado da saga X-Men, chegaria aos cinemas em 2 de abril. Ainda não há informações sobre a nova data de lançamento.

Espíritos Obscuros – o terror com Keri Russell estava agendado para 17 de abril e deve estrear ainda este ano.

The Lovebirds– a comédia romântica seria lançada em 3 de abril. Novo lançamento ocorrerá ainda neste ano.

Missão Impossível 7 – ambientado em Veneza, as gravações foram suspensas por conta da pandemia na Itália.

Red Notice – também ambientado em Veneza, o filme da Netflix teve a produção suspensa.

Shows

Green Day – shows que aconteceriam ao longo do mês de março na Ásia foram adiados e devem ser reagendados.

Avril Lavigne – a canadense levaria a turnê Head Above Water para a Ásia e Europa entre março e abril, mas adiou os shows em função das restrições de viagem.

BTS – o grupo de kpop cancelou os shows que faria em Seul, na Coreia do Sul – seguindo as recomendações do governo local para evitar eventos com aglomerações.

Madonna – shows da cantora na França em 10 e 11 de março foram cancelados devido a proibição de eventos com mais de 1.000 pessoas.

The National – banda cancelou os shows que fariam em Tóquio, no Japão, em 17 e 18 de março

New Order – a banda cancelou os shows que faria em Tóquio e Osaka em março.

Khalid – shows que aconteceriam entre março e abril na ásia foram adiados.

Tunês Live Nation – a Live Nation anunciou a suspensão de todas as suas turnês em estádios até o fim de março. Com isso, shows de Billie Eilish, Cher, Jason Aldean, Kiss, Post Malone, Tool, Lynyrd Skynyrd e Chris Stapleton foram adiados.

Pearl Jam – a banda adiou a primeira parte de sua turnê pela América do Norte.

Maluma – o cantor de reggaeton adiou shows da parte europeia da turnê #1111.

My Chemical Romance – a banda recém reunida adiou shows na Austrália, Nova Zelândia e Japão por conta da pandemia.

The Who – a turnê que aconteceria entre março e Abril e passaria por Reino Unido e Irlanda foi adiada e terá as datas remarcada.

Miley Cyrus – cantora cancelou o show beneficente que faria na Austrália nesta sexta-feira, 13. Apresentação arrecadaria fundos para o combate aos incêndios florestais no país.

Jota Quest – banda brasileira adiou shows que faria na Europa entre 19 e 29 de março.

Festivais

Lollapalooza – as edições argentina e chilena do festival já foram oficialmente adiadas, e o Brasil deve seguir pelo mesmo caminho.

Festival Coachella – o maior festival de música pop dos Estados Unidos aconteceria em abril, mas foi adiado para os dias 9, 10, 11, 17, 17 e 18 de outubro. Pabllo Vitar e Anitta eram atrações confirmadas.

Festival Tomorrowland França – o festival de música eletrônica aconteceria entre os dias 14 e 21 de março e foi cancelado devido às restrições do governo francês para conter o vírus.

Ultra Music Festival – o festival acontece anualmente em Miami e foi cancelado devido a pandemia.

IIFA – o ‘Oscar’ de Bollywood – cerimônia aconteceria no dia 27 de março em Indore, região central da Índia. A nova data ainda não foi divulgada.

Festival Internacional de Cinema Red Sea – o festival aconteceria em março na Arábia Saudita, mas foi adiado. A nova data ainda não foi anunciada.

Museus

França

Louvre, Paris

Museu d’Orsay, Paris

Palácio de Versalhes, Versalhes

Alemanha

Todos as instituições da Ilha dos Museus em Berlim seguem fechadas para visitação.

Itália

Peggy Guggenheim Collection, Veneza

Palazzo Grassi, Veneza

Fondação Prada, Milão

Galeria Uffizi, Florença

Scuderie del Quirinale, Roma

Galeria Borghese, Roma

Museus do Vaticano, Roma

Holanda

Van Gogh Museum, Amsterdam

Rijksmuseum, Amsterdam

Espanha

Museu del Prado, Madri

Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madri

Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, Madri



Estados Unidos

Getty Center e Getty Villa, Los Angeles

Metropolitan Museum of Art, Nova York

MoMA, Nova York

Galeria Nacional de Artes, Washingnton D.C

Smithsonian Institution, Washingnton D.C

Parques

Shanghai Disney Resort

Tokyo Disneyland Tokyo Disney Sea

Universal Studios Japão

Disney Orlando, Disney Califórnia e Euro Disney

Feiras e Eventos

Feira de Livros de Londres

Feira do livro de Paris

Feira do Livro de Abu Dhabi

CinemaCon em Las Vegas

Feira do Livro de Paris

Bienal de Arquitetura de Veneza

Desfiles de abril da São Paulo Fashion Week