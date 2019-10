‘Coringa’ lidera bilheteria e leva 1,6 milhão de brasileiros aos cinemas

Em seu final de semana de estreia, o filme Coringa dominou a bilheteria nacional, levando mais de 1,6 milhão de espectadores aos cinemas, de acordo com dados da Comscore. Inspirado nos quadrinhos da DC Comics, o longa faturou 29,5 milhões de reais entre a última quinta feira 3 e o domingo 6.

A produção de Todd Phillips (Se Beber, Não Case! 3) retrata a vida de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), um palhaço pobre que vive na violenta e excludente Gotham City e sofre humilhações diárias. Uma série de infortúnios fazem com que o transtorno mental de Fleck comece a se agravar, até o momento em que ele assume a identidade de Coringa, o temido criminoso e maior inimigo de Batman.

Segundo a crítica de cinema de VEJA, Isabela Boscov, o filme é “como nenhum outro já produzido sobre o mundo dos super-heróis” e Phoenix está “trágico, visceral” e com um “desempenho extraordinário”.

A animação Angry Birds 2 – O Filme ficou com a segunda posição, com 3,2 milhões de reais arrecadados no último final de semana — menos de 11% do faturamento de Coringa. Os longas Abominável, Ad Astra – Rumo às Estrelas e Ela Disse, Ele Disse completam a lista das cinco maiores bilheterias, com arrecadação de 2 milhões de reais, 1,2 milhão de reais e 1,1 milhão de reais no período, respectivamente.

Nos Estados Unidos, o longa da DC Films bateu o recorde de maior bilheteria do mês de outubro da história: foram 39,7 milhões de dólares arrecadados na estreia na sexta-feira 4, com uma arrecadação de 93,5 milhões de dólares durante o final de semana. Mundialmente, a bilheteria do filme já soma 245,7 milhões de dólares.