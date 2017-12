Considerava Versolato um novo Dener, diz Luiza Brunet

Estilistas e modelos que já vestiram looks assinados por Ocimar Versolato estão de luto pela morte de um dos principais nomes da moda brasileira nos anos 90. Versolato morreu nesta sexta-feira, em São Paulo, vítima de um aneurisma.

A ex-modelo e empresária Luiza Brunet colocou Versolato no patamar de outros nomes consagrados da alta-costura moda , como Dener Pamplona de Abreu, morto em 78. “Ocimar, para mim, foi um dos grandes estilistas da minha temporada. Considerava ele como um Dener”, afirmou a ex-modelo a VEJA. “Foi um excelente profissional, cujo trabalho eu admirava muito. É uma grande perda para a moda brasileira, para a cultura da moda brasileira”.

Em entrevista a VEJA, o também estilista e amigo de Versolato Dinho Batista disse que o designer a fama de ser intolerante ou difícil não era verdadeira, mas afirmou que Versolato tinha personalidade forte.

“Eu brincava com ele. Falava: ‘Ocimar, você é genial e genioso. Porque além de ser engraçado era uma pessoa com temperamento muito forte”, disse Batista. “Era uma pessoa com um coração maravilhoso. No mundo da moda, ele tinha outros ares. De ser uma pessoa difícil, de ser uma pessoa intolerante, mas quem convivia com ele sabia do coração grandioso que ele tinha”.

Batista enalteceu os vestidos produzidos por Versolato. Para o designer, as peças de Versolato eram marcadas pelo acabamento da roupa, que não dava para ver. “O que marcou muito foram os vestidos dele, que eram camadas e camadas de seda. E você não via o acabamento da roupa, não via o zíper da roupa”, disse Batista.

“Era um vestido que você não via onde como começava o vestido e como terminava. A roupa dele era uma escultura, era maravilhosa. Todos os vestidos dele você precisava de manual de instrução para poder usar”.